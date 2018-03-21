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Из-за ремонта на Юго-Западе Москвы перекроют два проезда и две улицы
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Из-за ремонта на Юго-Западе Москвы перекроют два проезда и две улицы 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Два проезда и две улицы в ЮЗАО перекроют из-за работ на инженерных сетях, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Так, с 26 марта по 30 апреля и с 10 по 30 мая круглосуточно будет перекрыт проезд от Синельниковской улицы до первой Горловской улицы. Проезд от первой Горловской улицы до третьей Павлоградской улицы будет закрыт для движения транспорта с 10 мая по 9 июня включительно.
Кроме того, с 10 июня по 10 августа круглосуточно будет перекрыт участок третьей Павлоградской улицы, а с 11 августа по 30 октября — участок четвертой Павлоградской.
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 Ещё 2 источника 
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