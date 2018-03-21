Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег 

"И вряд ли это произойдет в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены", — заключила собеседница агентства.

Синоптик отметила, что на этой неделе Москву ожидают осадки смешанной фазы, и, несмотря на положительную температуру, рассчитывать на значительное уменьшение сугробов точно не стоит.