В ЮЗАО перекроют два проезда и две улицы

На четырех участках в Юго-Западном округе произойдут транспортные изменения. Они вызваны работами на инженерных сетях, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Так, с 10 июня по 10 августа круглосуточно будет перекрыт участок третьей Павлоградской улицы, а с 11 августа по 30 октября — полностью перекрыт участок четвертой Павлоградской улицы. Кроме этого, с 26 марта по 30 апреля и с 10 по 30 мая круглосуточно будет перекрыт проезд от Синельниковской улицы до первой Горловской улицы.

Проезд от первой Горловской улицы до третьей Павлоградской улицы будет закрыт для движения транспорта с 10 мая по 9 июня включительно.