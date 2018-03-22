Движение на четырех улицах на юго-западе столицы перекроют с 26 марта по 30 октября из-за работ на сетях

Движение транспорта на участках четырех улиц на юго-западе столицы перекроют с 26 марта по 30 октября 2018 г. в связи работами на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Перекрытия в связи с проведением работ на инженерных сетях в ЮЗАО введут с 26 марта по 30 апреля, а также с 10 по 30 мая в проезде от ул. Синельниковская до ул. 1-я Горловская. С 10 мая по 9 июня движение транспорта перекроют в проезде от ул. 1-я Горловская до ул. 3-я Павлоградская», — говорится в сообщении.

Помимо этого, перекрытия введут с 10 июня по 10 августа на ул. 3-я Павлоградская, с 11 августа по 30 октября — на ул. 4-я Павлоградская.

Отмечается, что на указанных участках будет круглосуточно действовать полное перекрытие дороги.