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Осенью в САО начнет курсировать новый автобусный маршрут
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Осенью в САО начнет курсировать новый автобусный маршрут 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Между Северным и Северо-Западным округами столицы в сентябре заработает новый автобусный маршрут № 456к. Как стало известно из сообщения информационного центра правительства Москвы, это укороченная версия маршрутов № 456 и № 904, которая соединит два района — Митино и Аэропорт. Новый маршрут позволит разгрузить уже существующие маршруты в часы пик.
По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, перевозить пассажиров на новом маршруте будут автобусы коммерческого перевозчика. Кроме того, власти планируют осенью запустить еще четыре новых автобусных маршрута, всего их в 2018 году заработает двадцать девять. Часть маршрутов будет курсировать до поликлиник и офисов «Мои документы».
— Новые маршруты коммерческих перевозчиков выйдут уже в сентябре и помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления и сделать поездки удобнее и быстрее, — отметил Ликсутов.
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