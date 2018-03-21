Футболки с надписью «Не прислоняться» начали продавать в столичном метро

В сувенирных магазинах московского метро стали продавать футболки с надписями «Не прислоняться», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена вновь поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL и мужские от M до XXL», — сказал собеседник агентства.

По его словам, одну футболку можно приобрести за 990 рублей на стойках «Живое общение» на 11 станциях.

Сувениры также продаются во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная».