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Футболки с надписью «Не прислоняться» начали продавать в столичном метро
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Футболки с надписью «Не прислоняться» начали продавать в столичном метро 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В сувенирных магазинах московского метро стали продавать футболки с надписями «Не прислоняться», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.
«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена вновь поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL и мужские от M до XXL», — сказал собеседник агентства.
По его словам, одну футболку можно приобрести за 990 рублей на стойках «Живое общение» на 11 станциях.
Сувениры также продаются во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная».
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