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Вендинговые аппараты установят на двух станциях МЦК в ЮВАО
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Вендинговые аппараты установят на двух станциях МЦК в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Приобрести напитки, закуски, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса можно будет в вендинговых аппаратах, которые установят на двух станциях Московского центрального кольца на территории ЮВАО.
Автоматы появятся на станциях «Дубровка» и «Угрешская». Всего же в столице установят более 40 вендинговых аппаратов на 19 станциях МЦК. Первые начнут устанавливать летом, после заключения договоров по итогам электронного аукциона на право аренды торговых площадей для размещения вендинговых аппаратов. Аукцион пройдет уже в апреле 2018 года.
— В автоматических торговых зонах пассажиры смогут купить напитки, снеки, шоколадки и печенье, — пояснили в пресс-службе АО «МКЖД». — Также предполагается, что здесь будут представлены различные потребительские товары.
Кроме того, на шести станциях МЦК в этом году появится порядка 50 полноценных торговых павильонов, в том числе аптек, кофеен, небольших супермаркетов, предприятий бытовых услуг, точек продажи прессы. В ЮВАО такие павильоны откроются на станции «Новохохловская».
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