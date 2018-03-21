Сильные снегопады надвигаются на регионы Центральной России

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопады, гололедица, снижение температуры воздуха до минус 14-19 градусов, ожидаются в среду на территории практически всего Центрального федерального округа (ЦФО), сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

В ряде областей ЦФО коммунальные службы уже борются с последствиями стихии, по сообщениям местных властей, на дороги вывели сотни единиц спецтехники.

Снегопады в ЦФО Сильный снегопад обрушился в ночь на среду на Брянск и большинство районов Брянской области . По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, осадки прекратятся только в четверг. Накануне предупреждение о снегопаде не передавалось, потому снег стал неожиданностью для водителей, что привело к сильным пробкам на улицах областного центра. По данным администрации Брянска, на уборку снега в городе вывели 70 единиц техники и почти 200 человек.

Накануне управление МЧС по Белгородской области распространило штормовое предупреждение о сильных осадках и ветре до 15 м/с. Утром 21 марта автомобилисты сетовали в соцсетях на большие пробки на дорогах Белгорода из-за ночного снегопада. «Коммунальные службы занимаются расчисткой городских дорог в усиленном режиме с начала недели. Ежедневно в уборке снега задействовано до 270 рабочих и свыше 100 единиц техники», — сообщили в городской администрации.

Курской области на федеральной трассе М-2 спасатели развернули дополнительный мобильный пункт обогрева. «Он расположен в Курском районе на 508-м км автодороги, где могут наблюдаться затруднения в движении грузового транспорта», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Всего на территории области установили 36 стационарных пунктов обогрева.

Снегопад наблюдается и в Воронежской области . Согласно сервису «Яндекс. Пробки», утром заторы Воронеже достигли 10 баллов. По данным мэрии, ночью улицы очищали более 150 коммунальных машин, вывезено порядка 5 тыс. кубометров снега. Из-за непогоды произошло нарушение авиасообщения — задержан рейс на Москву. «Самолет »Аэрофлота" должен был вылететь в столицу в 06:10 мск, но вылет был перенесен предварительно на 13:53", — уточнили в международном аэропорту Воронеж.

Твери за последние сутки зарегистрировали два ЧП, связанных с падением снега с крыш. По данным СУ СК РФ по Тверской области, 80-летняя женщина доставлена в больницу — во время прогулки на нее с крыши жилого дома упал снег со льдом. Следователи также проводят проверку в связи с падением снега на автомобиль, из-за чего разбито лобовое стекло.

В ожидании непогоды

ГУ МЧС по Тамбовской области в среду предупредило о метелях и снежных заносах. Коммунальные службы мобилизовали с ночи, чтобы избежать серьезных последствий непогоды. В Тамбове задействовали 79 единиц техники для уборки дорог. «К утру количество техники на улицах города возросло до 97 машин, привлечено почти 200 человек», — уточнили в мэрии.

На территории Орловской области также прогнозируются снегопад, температура воздуха при этом будет держаться на уровне минус 5-8 градусов днем, к ночи мороз, по данным синоптиков, усилятся до 10-12 градусов.

Рязанской области снегопад, обещают синоптики, будет умеренным, но ожидается резкий перепад температуры. Днем столбики термометров покажут минус 1-6 градусов, ночью — минус 10-15. Это приведет к образованию гололедицы.