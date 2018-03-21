В 2018 году в столице отреставрируют свыше 800 объектов

В 2018 году в Москвее планируется выполнить рекордный объем ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

«В 2018 году ремонт и реставрация пройдет на 818 объектах культурного наследия — рекордная цифра за последние шесть лет», — заявил глава ведомства на заседании президиума правительства города.

По его словам, в 2017 году было отреставрировано 210 объектов, что на треть превышает показатель 2016 года. В 2011-2017 годах в Москве отреставрировано 983 объекта культурного наследия, а с учетом первого квартала 2018 года — 1007.

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