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В 2018 году в столице отреставрируют свыше 800 объектов
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В 2018 году в столице отреставрируют свыше 800 объектов 

Москва меняется 18 минут назад
Фото: Москва меняется
В 2018 году в Москвее планируется выполнить рекордный объем ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
«В 2018 году ремонт и реставрация пройдет на 818 объектах культурного наследия — рекордная цифра за последние шесть лет», — заявил глава ведомства на заседании президиума правительства города.
По его словам, в 2017 году было отреставрировано 210 объектов, что на треть превышает показатель 2016 года. В 2011-2017 годах в Москве отреставрировано 983 объекта культурного наследия, а с учетом первого квартала 2018 года — 1007.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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