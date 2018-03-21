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На Юго-Западе Москвы высадят более десяти пород деревьев
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На Юго-Западе Москвы высадят более десяти пород деревьев 

Твоя Газета 30 минут назад
Фото: Твоя Газета
Почти 140 000 деревьев и кустарников высадят в Москве до конца весны по просьбам горожан, принявших участие в голосовании на портале городских электронных референдумов «Активный гражданин».
В частности, на территории Юго-Западного округа появится более десяти пород деревьев, среди них — клен, рябина, сосна, яблоня, барбарис, кизильник и калина.
По словам руководителя городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, к 2030 году доля озелененных территорий в старых границах Москвы будет увеличена с 54,5% до 60%.
«Это произойдет не только за счет высадки новых деревьев во дворах, парках, скверах и на особо охраняемых природных территориях, но и после глобальной реорганизации промышленных зон», — уточнил глава ведомства.
Высадка деревьев и кустарников пройдет во всех округах Москвы.
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