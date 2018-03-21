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В Москве к ЧМ открылся Центр оперативного управления ГУВД
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В Москве к ЧМ открылся Центр оперативного управления ГУВД 

Мир24 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыли Центр оперативного управления ГУВД России. Новый орган станет ситуационным центром во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает АГН «Москва».
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