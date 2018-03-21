В Москве отменили тендеры на строительство метро на 10,5 млрд рублей

МОСКВА , 21 мар — РИА Недвижимость. Оператор развития московского метрополитена «Мосинжпроект» отменил объявленные в начале марта конкурсы на проектирование линии метро от улицы Новаторов до Московского центрального кольца (МЦК), а также строительство и реконструкцию двух электродепо, сообщается на сайте госзакупок.

Общая стоимость отмененных закупок 10,5 миллиардов рублей. Все конкурсы были объявлены 2 марта, заявки на участие в них должны были приниматься до 27 марта.

Начальная стоимость контракта на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства линии метро на юго-западе Москвы от проектируемой станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» составляла почти 1,8 миллиарда рублей.

Как указывается в техзадании, линия должна пройти от станции, расположенной в начале улицы Удальцова, на северо-восток вдоль Ленинского проспекта, в районе дома 68/10 по этому проспекту, где запланирована станция, свернуть к «Академической» и далее протянуться вдоль Большой Черемушкинской улицы до станции «Севастопольский проспект» в районе станции МЦК «Крымская».

Таким образом, планируемый участок соединял бы Большую кольцевую линию метро и МЦК. В противоположенном направлении линия должна пройти от улицы Новаторов до поселка Коммунарка в новой Москве, конкурс на строительство этого участка уже объявлен. Кроме того, ранее столичные власти сообщали, что в перспективе возможно продление линии от «Севастопольского проспекта» до строящейся «Нижегородской улицы» Кожуховской линии.

Также «Мосинжпроект» отменил тендеры на строительство электродепо «Южное» в районе Братеево с начальной стоимостью контракта 6,8 миллиарда рублей и реконструкцию электродепо «Выхино» с начальной стоимостью контракта 1,9 миллиарда рублей.

Как следует из материалов закупок, заказчик отказался от проведения конкурсов по собственной инициативе.