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Четыре школы вместимостью более 1 тыс. учеников каждая построят в Москве до 2021 г.
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Четыре школы вместимостью более 1 тыс. учеников каждая построят в Москве до 2021 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Южное Медведково
В столице до 2021 г. появится четыре школы, каждая из которых способна принять более 1 тыс. учеников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Учитывая активную жилищную застройку района Некрасовка и возросшую потребностью в образовательных объектах, завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест в седьмом квартале, уже завершено возведение конструктива здания, завершаются отделочные и фасадные работы. Идет поставка и монтаж оборудования и мебели. Также АИП (Адресная инвестиционная программа — прим. Агентства «Москва») предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 гг. в Некрасовке образовательных объектов большой вместимости: школы на 1 тыс. 275 мест в 13 квартале и школы на 1 тыс. 150 мест в 17 квартале. Также в 2019 г. планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный», — заявил А. Бочкарев.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в 2017 г. в столичной Некрасовке открыла свои двери для учеников школа на 2,1 тыс. мест.
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