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В Москве перекроют улицы из-за репетиции парада Победы
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В Москве перекроют улицы из-за репетиции парада Победы 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«В частности, с 15:00 до 15:20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15:20 до 15:40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15:40 до 16:00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16:00 до 16:20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская», — говорится в сообщении.
Кроме того с 24 по 30 марта включительно с 15:00 до 18:30 движение в Проектируемом проезде №490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса будет полностью перекрыто.
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