В Москве перекроют улицы из-за репетиции парада Победы

Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В частности, с 15:00 до 15:20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15:20 до 15:40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15:40 до 16:00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16:00 до 16:20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская», — говорится в сообщении.

Кроме того с 24 по 30 марта включительно с 15:00 до 18:30 движение в Проектируемом проезде №490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса будет полностью перекрыто.