Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада Победы

МОСКВА , 24 мар — РИА Новости . Несколько столичных улиц перекроют 24 марта из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Двадцать четвертого марта на некоторых улицах в центре города перекроют движение транспорта. Это связано с религиозным мероприятием и подготовкой к военному параду на Красной площади", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 будет перекрыто движение в Расторгуевском переулке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал.

Отмечается, что с 15.40 до 16.00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.

Добавляется, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 движение в Проектируемом проезде №490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса будет полностью перекрыто.