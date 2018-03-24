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Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада Победы
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Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Несколько столичных улиц перекроют 24 марта из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Двадцать четвертого марта на некоторых улицах в центре города перекроют движение транспорта. Это связано с религиозным мероприятием и подготовкой к военному параду на Красной площади", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 будет перекрыто движение в Расторгуевском переулке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал.
Отмечается, что с 15.40 до 16.00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.
Добавляется, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 движение в Проектируемом проезде №490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса будет полностью перекрыто.
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