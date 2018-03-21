Ещё
Москва не испытывает дефицита врачей — Печатников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва не испытывает дефицита врачей — Печатников 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москва на протяжении нескольких лет не испытывает существенного дефицита медицинских работников, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам соцзащиты Леонид Печатников.
"Существует определенная потребность в специалистах, которая ежегодно оценивается и определяется рядом мероприятий для ее устранения", — цитирует заммэра корреспондент портала Москва 24.
Печатников отметил, что по данным на 1 января 2018 года, в системе столичного здравоохранения задействовано более 121,5 тысячи человек. В 2016 году медицинскую помощь населению оказывали 141,5 тысячи медработников.
По словам заммэра, чтобы заполнить имеющиеся вакансии в медицинских организациях ведется целевая подготовка врачей. К примеру, в 2017 году в рамках программы в медицинские вузы Москвы зачислили 395 человек.
Кроме того, около 18 тысяч медиков прошли курсы повышения квалификации и переподготовки.
Ранее Печатников рассказал, что прошедшей зимой столица впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ. В период с 1 сентября 2017 года по 11 марта 2018 года в медучреждениях Москвы зарегистрировано 1 752 953 случая заболевания ОРВИ.
Москва24: последние новости
В метро начали продавать футболки с надписью "Не прислоняться" Спорткомплекс с катком возведут на юге столицы в 2019 году На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов с 25 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины
Пенсии россиян будут считать по-новому126
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России71
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов730
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение