Москва не испытывает дефицита врачей — Печатников

Москва на протяжении нескольких лет не испытывает существенного дефицита медицинских работников, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам соцзащиты Леонид Печатников.

"Существует определенная потребность в специалистах, которая ежегодно оценивается и определяется рядом мероприятий для ее устранения", — цитирует заммэра корреспондент портала Москва 24.

Печатников отметил, что по данным на 1 января 2018 года, в системе столичного здравоохранения задействовано более 121,5 тысячи человек. В 2016 году медицинскую помощь населению оказывали 141,5 тысячи медработников.

По словам заммэра, чтобы заполнить имеющиеся вакансии в медицинских организациях ведется целевая подготовка врачей. К примеру, в 2017 году в рамках программы в медицинские вузы Москвы зачислили 395 человек.

Кроме того, около 18 тысяч медиков прошли курсы повышения квалификации и переподготовки.

Ранее Печатников рассказал, что прошедшей зимой столица впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ. В период с 1 сентября 2017 года по 11 марта 2018 года в медучреждениях Москвы зарегистрировано 1 752 953 случая заболевания ОРВИ.