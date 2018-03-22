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Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась на 10% в 2017 г.
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Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась на 10% в 2017 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Новые Округа
Заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения Москвы снизилась на 10% в 2017 г. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Елена Богородская.
«За 2017 г. снизилась заболеваемость постоянного населения на 10%, смертность постоянного населения от туберкулеза — на 1,7%, территориальный показатель смертности от туберкулеза — на 7,6%, заболеваемость детей — на 23,8%, распространенность туберкулеза среди детей — на 17,5%, число заболевших сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией — на 11,9%», — сказала Е. Богородская.
По ее словам, за последние годы заболеваемость туберкулезом постоянного населения города снизилась почти в два раза.
«За пять лет в Москве заболеваемость туберкулезом постоянного населения снизилась в 1,9 раза, всего населения — в 1,5 раза. Заболеваемость детей снизилась в 6,3 раза, подростков — в 3,2 раза», — сказала Е. Богородская.
Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
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