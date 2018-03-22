Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась на 10% в 2017 г.

Заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения Москвы снизилась на 10% в 2017 г. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Елена Богородская

«За 2017 г. снизилась заболеваемость постоянного населения на 10%, смертность постоянного населения от туберкулеза — на 1,7%, территориальный показатель смертности от туберкулеза — на 7,6%, заболеваемость детей — на 23,8%, распространенность туберкулеза среди детей — на 17,5%, число заболевших сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией — на 11,9%», — сказала Е. Богородская.

По ее словам, за последние годы заболеваемость туберкулезом постоянного населения города снизилась почти в два раза.

«За пять лет в Москве заболеваемость туберкулезом постоянного населения снизилась в 1,9 раза, всего населения — в 1,5 раза. Заболеваемость детей снизилась в 6,3 раза, подростков — в 3,2 раза», — сказала Е. Богородская.

Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.