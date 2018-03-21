Ещё
В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38% 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Звездный бульвар
Смертность среди трудоспособного населения в Москве снизилась на 38%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«На 38% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет. Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни. Ни один регион России не может похвастаться такими результатами», — сказал Печатников на пресс-конференции в среду.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что продолжительность жизни москвичей может превысить восьмидесятилетний рубеж через пять лет — к 2023 или 2024 году.
BFM.RU: последние новости
Признаки весны: когда в Москву придет настоящее тепло? Путин поблагодарил на Манежной площади своих сторонников Жители Щербинки и Южного Бутова получили новую эстакаду через Варшавку
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня6
Черноморский флот бессилен против ВМС США533
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы17
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»149
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам272
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение