Названа средняя зарплата врача в Москве

Средняя зарплата врача в Москве составила 135 тысяч рублей

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что средняя зарплата врачей столицы в этом году достигла 135 тыс. руб. Об этом пишет "Российская газета".

"135 тысяч — это только врачи. Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматолога, у которых зарплата доходит и до 500 тыс. руб. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тыс. руб. У других может быть меньше. Но меньше 67 тыс. в Москве не получает ни один врач, работающий на полную ставку, — за этим мы пристально следим", — заявил Печатников. Он подчеркнул, что в указанном показателе не учитываются зарплаты главных врачей и другого управленческого персонала городской системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что cредняя зарплата сотрудника библиотеки в Москве составила 63 тыс. руб.