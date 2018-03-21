Более десяти маршрутов частных перевозчиков появится в Новой Москве 

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Частные перевозчики будут обслуживать маршруты в Троицком и Новомосковском административных округах, по которым жители ТиНАО смогут добраться до железнодорожных станций и метрополитена. Об этом 21 марта проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва».
Как сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, всего в Новой Москве появится 13 маршрутов.
Конкурс на выбор компании, которая будет обслуживать новые направления, еще не проведен.