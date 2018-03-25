ЦОДД призвал жителей Выхино-Жулебино пользоваться общественным транспортом

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . ЦОДД призвал жителей района Выхино-Жулебино и автомобилистов пользоваться общественным транспортом в связи с возможными затруднениями движения, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы.

"Призываем водителей на эту неделю отказаться от использования личных автомобилей и пользоваться общественным транспортом. Бесплатные автобусы ходят с минимальными интервалами и без задержек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что затруднения движения прогнозируются на Рязанском, Лермонтовском, Волгоградском проспектах, Саранской и Жигулёвской улицах, Новорязанском шоссе, МКАД.

Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30.