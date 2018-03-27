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Москвичей попросили пересесть на ОТ
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Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада 

РИА Новости 34 минуты назад
Жителей Москвы просят пользоваться городским общественным транспортом, чтобы сделать свои поездки прогнозируемыми в условиях продолжительного снегопада, обрушившегося на город во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С учетом погодных условий, просим москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. Транспортный департамент прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения быстро и с комфортом", — говорится в сообщении.
Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), тем, кто поедет на личном автомобиле вечером, рекомендуется сдвинуть поездки по городу на более позднее время — после 20 часов.
По данным ЦОДД, в настоящее время в городе продолжает идти снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Особо загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Профсоюзная улица. Снижение скорости движения наблюдается на основных вылетных магистралях по направлению в центр, Садовом кольце и ТТК.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что все виды московского транспорта в условиях снегопада курсируют в штатном режиме.
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