Москвичей попросили пересесть на ОТ

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

"С учетом погодных условий, просим москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. Транспортный департамент прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения быстро и с комфортом", — говорится в сообщении. Жителей Москвы просят пользоваться городским общественным транспортом, чтобы сделать свои поездки прогнозируемыми в условиях продолжительного снегопада, обрушившегося на город во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), тем, кто поедет на личном автомобиле вечером, рекомендуется сдвинуть поездки по городу на более позднее время — после 20 часов.

По данным ЦОДД, в настоящее время в городе продолжает идти снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Особо загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Профсоюзная улица. Снижение скорости движения наблюдается на основных вылетных магистралях по направлению в центр, Садовом кольце и ТТК.

Ранее в департаменте транспорта сообщили, что все виды московского транспорта в условиях снегопада курсируют в штатном режиме.