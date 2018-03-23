Ещё
Подсветку и дополнительное освещение отключат на станциях МЦК в рамках акции «Час земли» 24 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсветку и дополнительное освещение отключат на станциях МЦК в рамках акции «Час земли» 24 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В «Час земли» 24 марта 2018 г. на станциях Московского центрального кольца (МЦК) отключат подсветку и дополнительное освещение, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«24 марта ОАО «РЖД» поддержит международную экологическую акцию WWF «Час Земли». С 20:30 по 21:30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы и ТПУ Московского центрального кольца, будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания», — сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что в рамках ежегодной акции «Час Земли» будет отключена декоративная подсветка на железнодорожных вокзалах Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин назначил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Движение на трех участках дублера Ленинского проспекта ограничено по 20 мая из-за инженерных работ В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ241
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого43
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ457
Все супероружие РФ показали в одном видео144
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение