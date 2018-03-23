Подсветку и дополнительное освещение отключат на станциях МЦК в рамках акции «Час земли» 24 марта

В «Час земли» 24 марта 2018 г. на станциях Московского центрального кольца (МЦК) отключат подсветку и дополнительное освещение, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». «24 марта ОАО «РЖД» поддержит международную экологическую акцию WWF «Час Земли». С 20:30 по 21:30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы и ТПУ Московского центрального кольца, будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания», — сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что в рамках ежегодной акции «Час Земли» будет отключена декоративная подсветка на железнодорожных вокзалах Москвы