Московское метро оденет социофобов

В сувенирных магазинах московского метро появились в продаже футболки с надписью «Не прислоняться». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного метрополитена.

«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — рассказал собеседник издания.

Стоимость футболки — 990 рублей.

Самым популярным сувениром, продаваемым в метро, стал брелок, который можно использовать как карту «Тройка». Также в сувенирных магазинах продаются внешние аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смартфонов с символикой столичного метро.