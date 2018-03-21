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Пассажирам метро бесплатно раздали значки с просьбой уступать места будущим мамам
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Пассажирам метро бесплатно раздали значки с просьбой уступать места будущим мамам 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
На стойках «Живое общение» беременным раздали бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме», передает портал Мэра и Правительства Москвы. Ожидается, что акция повысит социальную ответственность пассажиров городского транспорта.
«Первую такую акцию мы проводили в феврале — тогда на стойках «Живое общение» раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию. Будущие мамы могут прикрепить значок на одежду», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Также в метро появятся около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам. Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться. Таким образом, горожане не будут удивляться при виде красных значков и уступят места будущим мамам, добавил Максим Ликсутов.
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