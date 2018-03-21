Пассажирам метро бесплатно раздали значки с просьбой уступать места будущим мамам

На стойках «Живое общение» беременным раздали бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме», передает портал Мэра и Правительства Москвы . Ожидается, что акция повысит социальную ответственность пассажиров городского транспорта.

«Первую такую акцию мы проводили в феврале — тогда на стойках «Живое общение» раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию. Будущие мамы могут прикрепить значок на одежду», — рассказал заместитель Мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Также в метро появятся около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам. Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться. Таким образом, горожане не будут удивляться при виде красных значков и уступят места будущим мамам, добавил Максим Ликсутов.