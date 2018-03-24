Московский культурный форум посетили 12 тыс. человек

Более 12 тысяч человек посетили Московский культурный форум в первый день

"Более 12 тысяч человек посетили культурный форум в первый день его работы 23 марта. Форум работает интенсивно, мы в субботу, 24 марта, ожидаем основной приток посетителей. Потому, что пятница был будний день, а суббота и акция "Ночь театров" привлекут людей", — сказал он, передает Агентство "Москва". Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Кибовский отметил, что по итогам первого дня на форуме в столичные библиотеки записались около 900 человек, а также было выдано читателям более 1,5 тысячи книг.

В пятницу, 23 марта, Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в Центральном выставочном зале "Манеж".

Мэр отметил, что программа развития культуры Москвы является одной из крупнейших в мире. Она включает реконструкцию объектов культурного значения, развитие библиотечной системы, открытие новых культурных площадок, музеев.

Традиционно на Московском культурном форуме, организованном департаментом культуры, собираются творческие деятели, поклонники искусства, руководители профильных министерств и ведомств, а также российские и международные эксперты в сфере культуры.