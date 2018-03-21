МГД одобрила установку монумента, посвященного истории строительства Москвы

Соответствующее решение было принято в ходе заседания в столичном парламенте в среду.

Монумент планируют установить по адресу ул. Большая Никитская, дом 7, стр. 1.

"Финансовое обеспечение проведения конкурса на лучший проект монументального произведения, художественно-архитектурного и рабочего проектирования, изготовления монумента в долговечных материалах, производство строительных работ по возведению объекта и проведение церемонии открытия в полном объеме гарантирует негосударственный некоммерческий благотворительный фонд «Фонд ветеранов строителей Москвы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.