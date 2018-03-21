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МГД одобрила установку монумента, посвященного истории строительства Москвы
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МГД одобрила установку монумента, посвященного истории строительства Москвы 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мосгордума одобрила установку монументально-скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы в столичном районе Арбат.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания в столичном парламенте в среду.
Монумент планируют установить по адресу ул. Большая Никитская, дом 7, стр. 1.
"Финансовое обеспечение проведения конкурса на лучший проект монументального произведения, художественно-архитектурного и рабочего проектирования, изготовления монумента в долговечных материалах, производство строительных работ по возведению объекта и проведение церемонии открытия в полном объеме гарантирует негосударственный некоммерческий благотворительный фонд «Фонд ветеранов строителей Москвы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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