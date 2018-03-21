Спорткомплекс с катком возведут на юге столицы в 2019 году

"Уже получено разрешение на строительство объекта, в ближайшее время планируем приступить к работам", − рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Спортивный комплекс с ледовым катком построят на юге столицы в 2019 году. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Уточняется, что новый спорткомплекс возведут в районе Чертаново Центральное, на улице Красного Маяка, напротив владения 13А, корпус 2.

По данным Стройкомплекса, первый этаж здания займет ледовое поле размером 30 на 60 метров. Его оснастят системами электронного судейства и хронометража. На этом же этаже будут находиться кабинеты врачей, стоянка машин для заливки льда и технические помещения. Для спортсменов оборудуют специальные помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.

"По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений", − подчеркнул Андрей Бочкарев. На втором этаже планируют разместить спортзал площадью 250 квадратных метров, где смогут заниматься маломобильные москвичи. Оставить автомобиль можно будет на парковке перед зданием, рассчитанной на 25 машино-мест. Кроме того, специалисты проведут работы по благоустройству прилегающей к спорткомплексу территории.

По его словам, в 2018 году планируют открыть три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса и четыре спортивных центра.