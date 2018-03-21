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Болельщики ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах
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Болельщики ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 158 тысяч мест в бесплатных поездах, что составляет более 36% от общего количества мест. Об этом говорится в сообщении РЖД.
"Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. Отметим на сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах", — отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что бронирование мест в таких поездах осуществляется на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).
Компания планирует задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва — Самара, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Адлер, Санкт— Петербург — Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва — Нижний Новгород
Отмечается, что всего в бесплатной перевозке болельщиков на чемпионат будет задействовано 75 составов поездов (или 1176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 2 состава поездов «Ласточка» по 10 вагонов, 2 состава поездов «Стриж» по 20 вагонов и 53 одноэтажных составов из 848 вагонов.
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