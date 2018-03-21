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ЖК с детсадом и школой построят на месте бывшей промзоны на востоке Москвы
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ЖК с детсадом и школой построят на месте бывшей промзоны на востоке Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Городские власти утвердили проект планировки части производственной зоны № 21 «Кирпичные улицы» на востоке Москве, где в ближайшие годы инвестор построит жилой комплекс, а также детский сад для 205 детей и школу для 300 учеников, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
«Речь идет о части промзоны «Кирпичные улицы», которая составляет 13,53 гектара. Инвестор намерен комплексно освоить территорию АО «АРЕМЗ-1». В числе жилых объектов, которые он планирует возвести на этой территории — высотный жилой массив общей площадью 137,8 тысячи квадратных метров, в составе которого будет возведен отдельно стоящий детсад на 205 мест», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
В новое дошкольное учреждение переедут воспитанники детсада на Кирпичной улице, владение 50А. Старый детсад, рассчитанный на 80 мест, будет снесен, а на его месте появится новая школа на 300 учащихся, добавил он.
По словам Левкина, в нынешнем году на территории бывших промзон планируется построить около 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 1,2 миллионов — жилье.
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