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Последствия снегопада в Омске устраняют почти 400 спецмашин
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Последствия снегопада в Омске устраняют почти 400 спецмашин 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сегодня, 21 марта, ночью на Омск обрушился сильный снегопад. Дорожные служба оперативно отреагировали на снегопад. На уборку улиц задействовали 364 спецмашины. Дорожникам удалось вывести около 6700 кубометров снега.
Кроме того, за сутки на дороги высыпали 952 тонны песка и соли. Дорожники работаю в усиленном режиме.
«С утра дорожные службы города продолжают работы по ликвидации последствий снегопада. В течение дня особое внимание будет уделено остановкам общественного транспорта, подходам к пешеходным переходам и тротуарам», — заявил начальник дорожно — мостового отдела департамента городского хозяйства администрации города Асхат Сабитов.
Добавим, что всего с начала зимнего периода с омских улиц на полигоны вывезли 650 тысяч кубометров снега. В Омске ведут активную подготовку к возможному весеннему паводку.
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