Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодаре к выходным

Краснодар . 21 марта — Новая Кубань. 22 марта в краевой столице ожидаются осадки. Температура воздуха даже днем прогреется всего до +5, ночью и вовсе столбик ртутного термометра поднимется лишь до 1 градуса выше нуля. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 4 м/с.

Подобные погодные условия сохранятся и в пятницу, 23 марта. Днем снова будет прохладно, +5, кратковременные дожди. Однако ночью температура воздуха практически не изменится, +4.