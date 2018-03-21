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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодаре к выходным
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодаре к выходным 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. 22 марта в краевой столице ожидаются осадки. Температура воздуха даже днем прогреется всего до +5, ночью и вовсе столбик ртутного термометра поднимется лишь до 1 градуса выше нуля. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 4 м/с.
Подобные погодные условия сохранятся и в пятницу, 23 марта. Днем снова будет прохладно, +5, кратковременные дожди. Однако ночью температура воздуха практически не изменится, +4.
Потепление начнется в субботу. Но по данным сервиса «Яндекс Погода» 24 марта в Краснодаре днем уже будет +9. А в воскресенье прогнозируют переменную облачность, без дождей.
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