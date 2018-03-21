Полстраны прокатили: новосибирский метрополитен отчитался о работе

Новосибирский метрополитен опубликовал на своём сайте отчёт о работе в 2017 году — 48,4% пассажиров муниципального транспорта предпочитают передвигаться на метро.

«Доля пассажиров метрополитена в общем объеме городских перевозок в текущем году — 18,1% (прирост к 2016-му — 6,5%), а в перевозках, осуществляемых муниципальным транспортом — 48,4% (прирост к 2016-му — 3,6%)», — сообщили в новосибирском метрополитене.

В метро подвели итоги работы по всем направлениям, прежде всего по капитальному ремонту, на который потратили 123 миллиона рублей. В том числе 89 миллионов рублей — на ремонт вагонов, который продлевает срок их эксплуатации на 15 лет.

За весь прошлый год новосибирский метрополитен отремонтировал два эскалатора — на станциях «Площадь Ленина» и «Сибирская».

Также метрополитен отчитался о количестве пассажиров — за прошлый год его услугами воспользовались 80,3 миллиона пассажиров — это больше половины населения всей России (около 147 миллионов человек на начало 2018 года).

«В целях усиления сил обеспечения транспортной безопасности 122 контролёра контрольно-пропускного пункта службы движения переведены в службу безопасности, кроме этого, штат контролёров службы безопасности дополнительно увеличен на 55 штатных единиц, и с июня 2017 служба переведена на круглосуточный режим работы», — констатировали в метрополитене.