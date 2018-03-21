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Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 800 тысяч рублей
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Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 800 тысяч рублей 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Несмотря на переизбыток предложения, в Москве довольно много дорогих и очень дорогих арендных квартир. Как сообщают эксперты компании «Инком-Недвижимость», в марте этого года самую высокую ставку найма в столице имеет квартира в Погорельском переулке — она стоит 800 тысяч рублей в месяц. Более того, этот объект возглавляет первую пятерку самых дорогих лотов второй месяц подряд.
Эта квартира имеет площадь 210 кв. метров и находится в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Придомовая территория охраняется, ведется видеомониторинг периметра, есть подземная парковка.
На втором месте квартира, которая стоит 500 тысяч рублей в месяц — ее площадь 203 кв. метра и в Большом Тишинском переулке, недалеко от станции метро «Белорусская». Территория дома огорожена и охраняется, въезд — через шлагбаум, круглосуточно осуществляется видеонаблюдение. Машино-место в подземном паркинге входит в стоимость найма.
На третьей позиции расположилась квартира с уникальным дизайном на улице Удальцова, за которую просят 450 тысяч рублей в месяц. Ее площадь составляет 180 кв. метров и располагается в современном жилом комплексе недалеко от станции метро «Проспект Вернадского».
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