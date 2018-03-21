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Снег вывезут из столичных хранилищ за две недели
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Снег вывезут из столичных хранилищ за две недели 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Снег из временных хранилищ на юго-западе столицы планируют вывезти за две недели. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
В течение зимы снег свозили на площадки для складирования, чтобы успевать чистить дороги и дворы после аномальных снегопадов. Коммунальщики уверяют, что с наступлением плюсовой температуры потопа на улицах не будет — весь оставшийся снег вывезут точно в срок.
"Работа по вывозу снега с площадок временного складирования ведется в круглосуточном режиме. Весь снег в кратчайшие сроки будет вывезен на снегоплавильные пункты в Москве. Мы уже готовимся к предстоящим субботникам", — отметил начальник ДЭК ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» Александр Мирохин.
За эту зиму в столице выпало рекордное количество осадков — 215 миллиметров. В самые снежные дни в уборке было задействовано до 60 тысяч человек и до 17 тысяч единиц снегоуборочной техники.
21 марта, в среду, москвичей ждет теплая погода. Синоптики вновь прогнозируют плюсовую температуру — два градуса выше нуля. Ночью же в городе будет около минус десяти градусов.
Ранее сообщалось, что снегопад, который начнется в среду, задержится в столице до выходных. Кроме того, горожан на текущей неделе еще ожидают морозы. Уже в четверг в Москве может похолодать до трех градусов ниже нуля в дневное время.
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