На проезде в НИИ ВК имени Карцева запретили остановку транспорта

Во исполнение решения Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы на проезде в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» появились новые дорожные знаки.

Так, по адресу Профсоюзная улица, дом 108 (проезд в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева») было введено ограничение на остановку транспорта. На вышеуказанном участке установили соответствующие дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена».