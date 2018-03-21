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На проезде в НИИ ВК имени Карцева запретили остановку транспорта
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На проезде в НИИ ВК имени Карцева запретили остановку транспорта 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
Во исполнение решения Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы на проезде в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» появились новые дорожные знаки.
Так, по адресу Профсоюзная улица, дом 108 (проезд в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева») было введено ограничение на остановку транспорта. На вышеуказанном участке установили соответствующие дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена».
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