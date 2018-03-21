Ещё
Центральная ППК переходит на летнее расписание с 25 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральная ППК переходит на летнее расписание с 25 марта 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В расписании появятся 20 новых поездов, маршруты 16 поездов будут изменены, еще 15 начнут курсировать с другой периодичностью.
ОАО «Центральная ППК» рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте компании www.central-ppk.ru.
На Павелецком направлении изменится маршрут следования 4-х поездов. На Савеловском направлении назначат пять поездов выходного дня.
На Рижском направлении изменяется маршрут следования и периодичность курсирования двух поездов — вместо поезда №6217 Москва-Румянцево по пятницам будет курсировать поезд №6117 сообщением Москва-Волоколамск. Вместо поезда №6216 Румянцево-Москва по пятницам будет курсировать поезд №6632 сообщением Нахабино-Москва-Рижская. Также изменится периодичность курсирования поезда Москва-Рижская — Нахабино, с 25 марта он будет курсировать ежедневно.
На Белорусском направлении назначаются два поезда, изменяется маршрут следования трех поездов, изменится периодичность курсирования двух поездов.
Также изменения затронут Киевское и Казанское направления.
360tv.ru: последние новости
Участок «фиолетовой» линии московского метро закроют на неделю с 24 марта Электрички будут следовать мимо ж/д станции «Выхино» с 24 по 31 марта Пассажир с ножом напал на сотрудника столичного метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины142
Пенсии россиян будут считать по-новому119
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России62
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов728
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение