Центральная ППК переходит на летнее расписание с 25 марта

В расписании появятся 20 новых поездов, маршруты 16 поездов будут изменены, еще 15 начнут курсировать с другой периодичностью.

ОАО «Центральная ППК» рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте компании www.central-ppk.ru.

На Павелецком направлении изменится маршрут следования 4-х поездов. На Савеловском направлении назначат пять поездов выходного дня.

На Рижском направлении изменяется маршрут следования и периодичность курсирования двух поездов — вместо поезда №6217 Москва-Румянцево по пятницам будет курсировать поезд №6117 сообщением Москва-Волоколамск. Вместо поезда №6216 Румянцево-Москва по пятницам будет курсировать поезд №6632 сообщением Нахабино-Москва-Рижская. Также изменится периодичность курсирования поезда Москва-Рижская — Нахабино , с 25 марта он будет курсировать ежедневно.

На Белорусском направлении назначаются два поезда, изменяется маршрут следования трех поездов, изменится периодичность курсирования двух поездов.

Также изменения затронут Киевское и Казанское направления.