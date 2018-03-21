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Прошедший в Омске снегопад повредил 44 светофора
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Прошедший в Омске снегопад повредил 44 светофора 

Новый Омск 2 часа назад
На данный момент специалисты уже устранили все поломки.
Накануне в связи со снегопадом и сильными порывами ветра в бюджетное учреждение города Омска «Транссигнал» поступило 44 заявки о поврежденных светофорах. «Для восстановления светофорного регулирования представители «Транссигнала» выполнили все необходимые ремонтные работы. Выполнили они и большой объем работ по очистке светофоров от снега и по обеспечению видимости сигналов на светофорных секциях, развернутых порывами ветра», — сообщили в департаменте транспорта мэрии. В свою очередь в мэрии напомнили, что по всем вопросам устранения неисправности светофорных объектов следует обращаться в БУ «Транссигнал» по телефону 90-26-83.
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