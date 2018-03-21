Фестивали и новые станции метро: зима в цифрах и фотографиях

Снежные рекорды Конец января — начало февраля стали для города настоящим испытанием: снег шел восемь дней без перерыва. Такого столица не видела 100 лет. За это время выпало 114 сантиметров снега — больше, чем во время трех предыдущих снегопадов вместе взятых (112,9 сантиметра). Самыми снежными оказались 3 и 5 февраля, когда выпало 47 сантиметров снега при месячной норме 36 сантиметров. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы и каждый день вывозили с улиц более миллиона кубометров снега.

Миллионы гостей на фестивалях… Гостями фестиваля «Путешествие в Рождество» стали более 14 миллионов человек. На Тверской улице, которая на три дня стала пешеходной, показали больше 150 театральных представлений. Только на центральных площадках за время фестиваля состоялось около пяти тысяч выступлений, свыше четырех тысяч творческих мастер-классов, 1300 интерактивных программ и 450 кулинарных мастер-классов. 80 тысяч человек прошли квест, а в интерактивных программах фестиваля приняли участие около полумиллиона гостей.

Во время зимних каникул Москва вошла в пятерку лучших туристических направлений мира. Новый год и Рождество на городских площадках отпраздновали 10,5 миллиона человек, а Масленицу — 4,75 миллиона. За 10 дней «Московской Масленицы» в городе прошло более трех тысяч развлекательных мероприятий. Гости съели 247 тысяч блинов и выпили 64 тысячи литров чая.

…и катках За зиму московские катки посетили порядка двух миллионов человек — на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом сезоне было открыто более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным.

Участок хорды и новый путепровод В преддверии Нового года открылся участок Северо-Западной хорды (СЗХ). Он стал полноценным дублером Можайского шоссе и Мичуринского проспекта на участке от Мосфильмовской улицы до МКАД. Общая протяженность построенных дорог — 7,45 километра.

В декабре закончилась реконструкция Богородского путепровода, который соединил два района — Метрогородок и Богородский.

Первым крупным объектом дорожного строительства, введенным в эксплуатацию в 2018 году, стала эстакада через Варшавское шоссе в районе Щербинки. Новая эстакада позволила организовать бессветофорное движение по основному ходу шоссе.

Шесть новых станций метро В подземке за зиму стало на шесть станций больше. 31 декабря на зеленой ветке открылась станция «Ховрино», которой в будние дни пользуются более 35 тысяч человек. 26 февраля открылся для пассажиров первый участок Большой кольцевой линии метро. На нем расположены пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Время в пути от «Делового центра» до «Динамо» сократилось примерно вдвое — с 27 минут до 12–15 минут. За первые три недели Большой кольцевой линией воспользовались 850 тысяч человек.

Выплаты льготникам и гранты С 1 января минимальный размер пенсии увеличился на три тысячи рублей, размер ветеранского пособия — вдвое, а ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченных семей с детьми до трех лет — в пять раз. Также выросли размеры выплат и пособий для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и других льготных категорий горожан. С 5 января в столице начала действовать система грантовой поддержки театров. Общий объем финансирования московских театров увеличился до 9,3 миллиарда рублей. А в конце февраля было решено выделить 400 миллионов рублей на поддержку проектов НКО.

Регистрация авто в «Моих документах» В январе в ТРЦ «Афимолл Сити» открылся первый флагманский центр «Мои документы», где оказывают более 170 услуг. Главное нововведение флагмана — возможность зарегистрировать автомобиль. За месяц горожане поставили на учет больше 800 машин. Всего в Москве работают 128 офисов «Мои документы». Ежедневно их посещают свыше 70 тысяч горожан. В 2017 году центры предоставили около 25,5 миллиона услуг.