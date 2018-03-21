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На Украине ожидают снег, гололед, метель
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На Украине ожидают снег, гололед, метель 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Украине. По информации Украинского Гидрометцентра 21 марта утром в большинстве областей Украины снег, метели. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумскй областях сильный снег, днем местами небольшой снег», — говорится в сообщении.
На дорогах ожидают гололедицу.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с. При этом температура ночью 4-9 градусов мороза, в Карпатах 11-16 градусов мороза, в Приазовье около нуля градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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