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Московские электрички перейдут на летнее расписание
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Московские электрички перейдут на летнее расписание 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Пригородные электрички московского региона перейдут на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщили в пресс‐службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов
пресс-служба
ЦППК.
Также в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока будут введены 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях. Все изменения в расписании будут оперативно появляться в мобильном приложении ЦППК, которое компания запустила в начале этого года. Кроме того, там можно узнать стоимость билета на определенную электричку и узнать, оборудована ли она кондиционерами или специальными местами для провоза велосипедов. Кроме того, последняя информация есть и на сайте ЦППК.
В период с 14 по 31 марта все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки. Это связано с закрытием участка Таганско‐Краснопресненской линии Московского метрополитена. Временная мера поможет снизить нагрузку на одноименную станцию метрополитена и перераспределить пассажиропоток.
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 Ещё 3 источника 
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