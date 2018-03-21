Московские электрички перейдут на летнее расписание

Пригородные электрички московского региона перейдут на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщили в пресс‐службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов

пресс-служба

ЦППК.

Также в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока будут введены 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях. Все изменения в расписании будут оперативно появляться в мобильном приложении ЦППК, которое компания запустила в начале этого года. Кроме того, там можно узнать стоимость билета на определенную электричку и узнать, оборудована ли она кондиционерами или специальными местами для провоза велосипедов. Кроме того, последняя информация есть и на сайте ЦППК.

В период с 14 по 31 марта все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки. Это связано с закрытием участка Таганско‐Краснопресненской линии Московского метрополитена. Временная мера поможет снизить нагрузку на одноименную станцию метрополитена и перераспределить пассажиропоток.