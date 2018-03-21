Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта

Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.

С 25 марта Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перейдет на летний режим работы. Информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов. Это связано с тем, что в дачный сезон на электричках всегда увеличивается пассажиропоток.

Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.

С полным списком изменений можно ознакомиться на портале mos.ru , а также в мобильном приложении ЦППК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 1000 плакатов о закрытии 3-х станций Таганско-Краснопресненской линии появятся в метро и МЦК Поезда «Иволга» будут курсировать по первому московскому диаметру