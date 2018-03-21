Ещё
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.
С 25 марта Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перейдет на летний режим работы. Информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов. Это связано с тем, что в дачный сезон на электричках всегда увеличивается пассажиропоток.
Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.
С полным списком изменений можно ознакомиться на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЦППК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1000 плакатов о закрытии 3-х станций Таганско-Краснопресненской линии появятся в метро и МЦК  Поезда «Иволга» будут курсировать по первому московскому диаметру
Вечерняя Москва: последние новости
На сувенирных стойках Московского метрополитена появились футболки «Не прислоняться» Более семи тысяч памятников отреставрировано в столице за семь лет Марат Хуснуллин рассказал, когда может быть открыт участок метро от «Раменок» до «Рассказовки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины142
Пенсии россиян будут считать по-новому119
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России62
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов728
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение