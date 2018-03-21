Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта 

Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.
С 25 марта Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перейдет на летний режим работы. Информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов. Это связано с тем, что в дачный сезон на электричках всегда увеличивается пассажиропоток.
Периодичность курсирования сменят 15 поездов. А 16 электричек изменят свои маршруты вовсе.
С полным списком изменений можно ознакомиться на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЦППК.
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