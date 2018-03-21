От трассы Солнцево-Бутово-Видное до Троицка запустят трамвай 

Основной маршрут проектируемого участка линии трамвая предусмотрен от проектируемой станции «Прокшино» Сокольнической линии Московского метрополитена до Троицка. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Проект планировки участка линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до Троицка был утвержден Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предполагает строительство участка трамвайной линии от трассы Солнцево-Бутово-Видное до Троицка, четырех разворотных колец, четырех конечных станций, 10 электротяговых подстанций, 14 остановок с павильонами и одного трамвайного депо.
Общая длина участка линии трамвая составит примерно 18 километров. В данный момент на трассе Солнцево — Бутово — Видное уже построили четыре путепровода. Автодорога станет магистральной улицей городского значения. По ней автомобилисты смогут проехать от Киевского до Калужского шоссе, минуя МКАД.