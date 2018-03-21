Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта

Пригородные электропоезда в Москве Подмосковье в связи с началом дачного сезона переходят на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов", — отметили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Кроме того, из-за начала дачного сезона и увеличения пассажиропотока на пригородных направлениях будут введены 20 дополнительных поездов.