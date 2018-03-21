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Утвержден проект планировки головных объектов водоотведения АДЦ «Коммунарка»
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Утвержден проект планировки головных объектов водоотведения АДЦ «Коммунарка» 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Проект планировки головных объектов водоотведения для административно-делового центра в поселке Коммунарка в ТиНАО утвердила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнили в Москомстройинвесте, в проекте речь идет о территории площадью 18,2 гектара. Там планируют построить канализационную насосную станцию административно-делового центра в поселке Коммунарка. Станция будет оборудована отводящими напорными канализационными коллекторами протяженностью 2,3 тысячи метров, а также подводящей самотечной канализацией длиной 900 метров.
Помимо этого, проект предусматривает строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) на территории существующей канализационной насосной станции (КНС) «Коммунарка» и прокладку необходимых инженерных коммуникаций. В частности, специалисты проведут там волоконно-оптический кабель связи длиной 2,7 тысячи метров, отметили в Москомстройинвесте.
По информации ведомства, проектируемые напорные канализационные коллекторы пройдут по территории квартала малоэтажных жилых домов в Коммунарке до пересечения с улицей Сосенский Стан. Далее трасса коллекторов будет врезана в проектируемую камеру на канализационных сетях недалеко от улицы Александры Монаховой.
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