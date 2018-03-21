Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро

Футболки с надписью «Не прислоняться» появились в продаже на сувенирных стойках Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что стоимость футболки составляет 990 руб.

Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» (замоскворецкая линия) и «Трубная» (Люблинско-Дмитровская линия).