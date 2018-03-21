Ещё
Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футболки с надписью «Не прислоняться» поступили в продажу в метро 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Футболки с надписью «Не прислоняться» появились в продаже на сувенирных стойках Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что стоимость футболки составляет 990 руб.
Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки: «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» (замоскворецкая линия) и «Трубная» (Люблинско-Дмитровская линия).
Агентство «Москва»: последние новости
Станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закроют 24-30 марта Электричка насмерть сбила девушку на Белорусском направлении МЖД в районе ул. Бутырский Вал Известного по ролям силовиков А.Наряднова задержали в Москве по подозрению в избиении сожительницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины140
Пенсии россиян будут считать по-новому113
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России62
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов727
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение