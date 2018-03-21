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Пять новых автобусных маршрутов Москвы заработают в сентябре
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Пять новых автобусных маршрутов Москвы заработают в сентябре 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Мир24
Пять новых автобусных маршрутов начнут работать в Москве с сентября. Определены победители первого из конкурсов, которые должны пройти в этом году. Всего разыграют 29 маршрутов.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного департамента транспорта, один перевозчик-победитель уже работает со столичными маршрутами, второй — новичок. С сентября две компании запустят такие маршруты. От Улицы Федосьино до метро «Юго-Западная» N333 — укороченная версия маршрута N330. Автобусы пойдут по Боровскому шоссе без заезда в микрорайоны Солнцево.
Также запускается N580 ("Платформа Чухлинка — Самаркандский бульвар"), он совместит два маршрута: N51к и N410, свяжет кварталы Выхино с платформой Чухлинка, позволяя разгрузить транспортно-пересадочный узел станции метро «Выхино».
Маршрут N551к (укороченный действующий N550) пойдет от Ветеринарной академии до больницы имени Семашко, на нем можно будет ближе подъехать к больнице и парку Кузьминки. Между Соколом и Митино запустят N456к — укороченную версию N904 и N456, его маршрут «8 мкр. Митина» — «Улица Серегина».
А на западе Москвы от «Парка Победы» до 2-го Мосфильмовского переулка организуют N324 «Метро „Парк Победы“ — 2-Мосфильмовский переулок. Это удлиненный вариант 320-го автобуса, который будет идти от Киевского вокзала до улицы Пудовкина. Благодаря ему жители Мосфильмовской улицы, Пудовкина и прилегающих переулков получат беспересадочный маршрут до Кутузовского проспекта.
Полный перечень новых маршрутов, которые запустят в этом году, „РГ“ публиковала раннее.
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