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Сбой работы в московском метро произошел на участке Арбатско‐Покровской линии
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Сбой работы в московском метро произошел на участке Арбатско‐Покровской линии 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Поезда на участке «Арбатско‐Покровской» линии московского метро следуют с увеличенным интервалами. Об этом сообщили на официальной странице метрополитена в Twitter.
Известно, что проблема коснулась участка линии от станции «Киевская» до «Славянского бульвара». Как сообщил «Интерфакс», неисправность оборудования обнаружили на станции «Парк Победы» по направлению движения в центр.
По предварительным данным, причиной сбоя в движении поездов на  Арбатско-Покровской
линии столичного метро утром в среду стала неисправность светофора
— источник, знакомый с ситуацией.
Руководство метро принесло пассажирам извинения за временные неудобства.
В московском метрополитене было совершено нападение на работника «подземки». Вооруженный пассажир на станции метро «Пролетарская» ранил ножом инспектора Службы безопасности Сергея Бобкова. Руководство метрополитена передало материалы с камер видеонаблюдения и регистратора, установленного на форме сотрудника, в правоохранительные органы.
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