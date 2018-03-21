Сбой работы в московском метро произошел на участке Арбатско‐Покровской линии

Поезда на участке «Арбатско‐Покровской» линии московского метро следуют с увеличенным интервалами. Об этом сообщили на официальной странице метрополитена в Twitter.

Известно, что проблема коснулась участка линии от станции «Киевская» до «Славянского бульвара». Как сообщил «Интерфакс», неисправность оборудования обнаружили на станции «Парк Победы» по направлению движения в центр.

По предварительным данным, причиной сбоя в движении поездов на Арбатско-Покровской

линии столичного метро утром в среду стала неисправность светофора

— источник, знакомый с ситуацией.

Руководство метро принесло пассажирам извинения за временные неудобства.