Погода 22-24 марта в Новосибирске: бесконечный гололед

В ночь на 20 марта над Новосибирской областью проходила система атмосферных фронтов, принесшая осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. К утру вторника температура понизилась и образовалась сильная гололедица на дорогах, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин . По его мнению, исчезновения гололедных явлений пока ждать не стоит.

«Сейчас мы опять имеем дело с неблагоприятными погодными условиями, поскольку этот процесс связан с атмосферными фронтами, которые располагаются в наших районах. Они вызывают осадки, порывистый ветер», — сообщил специалист.

В ближайшие дни эти условия сохранятся, юго-западные воздушные потоки принесут повышение температуры. Днем в четверг и пятницу столбик термометра поднимется до 2-8 градусов тепла, ночью 22 марта похолодает до минус 5-7 градусов, ночью 23 марта — до 0, плюс 2 градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В субботу, 24 марта, холодный атмосферный фронт снизит температуру до 0, минус 5 градусов. На все три дня синоптики ожидают крепкий ветер, гололедные явления, осадки — снег, мокрый снег и дождь.

Росгидрометцентр согласен с новосибирскими синоптиками насчет дневных температур и осадков, однако полагает, что в ночь на субботу новосибирцев ожидает тепло до плюс 2 градусов.

Западный погодный сервис Weather.com считает, что в четверг и пятницу температура в Новосибирске если и опустится ниже нуля, то не более чем на полградуса, а вот в субботу стоит ожидать похолодания до минус 7 градусов.

«Яндекс. Погода» предсказывает постепенное потепление — от минус 9 градусов утром в четверг до плюс 4 градусов утром в пятницу. В субботу, по данным сервиса, будет не настолько холодно, как считают другие синоптики, — до плюс 3 градусов.

На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.