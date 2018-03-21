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До -18 градусов похолодает на Вологодчине
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До -18 градусов похолодает на Вологодчине 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики. В ближайшие дни столбик термометра опустится до -18 градусов.
Сегодня днем ожидается 5-8 градусов со знаком минус. После обеда возможно солнце. А вот ночью столбики термометров опустятся до -17 градусов.
Завтра утром в Вологде будет -13, днем потеплеет до -3-6 градусов. День обещает быть солнечным.
По информации Вологодского гидрометеоцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами возможен снежный накат и гололед, поэтому автомобилистам следует быть предельно внимательными. Необходимо учитывать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Уже в пятницу станет теплее. Термометры покажут -1-3 градуса. Ожидается сильный снегопад.
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