До -18 градусов похолодает на Вологодчине

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики. В ближайшие дни столбик термометра опустится до -18 градусов.

Сегодня днем ожидается 5-8 градусов со знаком минус. После обеда возможно солнце. А вот ночью столбики термометров опустятся до -17 градусов.

Завтра утром в Вологде будет -13, днем потеплеет до -3-6 градусов. День обещает быть солнечным.

По информации Вологодского гидрометеоцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами возможен снежный накат и гололед, поэтому автомобилистам следует быть предельно внимательными. Необходимо учитывать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Уже в пятницу станет теплее. Термометры покажут -1-3 градуса. Ожидается сильный снегопад.